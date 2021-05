Matura 2021: język angielski, poziom rozszerzony. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI. Aż 158,4 tys. maturzystów zdaje egzamin 7.05.2021

Przypomnijmy, że matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wielu maturzystów. Każdy absolwent podchodzący do egzaminu dojrzałości musi napisać maturę z języka obcego nowożytnego. Wczoraj był egzamin na poziomie podstawowym.

7 maja o godzinie 9 zasiedli nad arkuszami egzaminacyjnymi. Opublikujemy go w tym miejscu wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Język angielski na poziomie rozszerzonym zadaje dziś 158,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. To aż 58,5 proc. maturzystów

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składał się dotąd z 10 zadań i składał się z 3 części. Pierwsza to były zadania ze słuchu, druga to pytania dotyczące tekstu, a trzecia to praca pisemna.

Liczba punktów, którą można uzyskać na maturze z angielskiego to 50 pkt.