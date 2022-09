Mecz siatkarek Polska - Bułgaria w Spodku WYNIK, ZDJĘCIA Biało-Czerwone drugi raz wygrały na arenie mistrzostw świata siatkarzy

W przerwie w mistrzostwach świata siatkarzy do Spodka zawitały siatkarki, które swoje mecz kontrolne w katowickiej hali rozegrały w oprawie mundialu mężczyzn. W piątek drużyna trenera Stefano Lavariniego wygrała 4:0, bo na tyle setów umówili się szkoleniowcy. W sobotę doszło do rewanżu, w który również były do rozegrania co najmniej cztery partie.

Zobacz ZDJĘCIA z meczu towarzyskiego siatkarek Polska - Bułgaria w Spodku, 3.09.2022 r.