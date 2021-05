Mejer: Polski Ład? Mniej pieniędzy w budżetach samorządów i ograniczanie samorządności w Polsce. Gość DZ i Radia Piekary

Ministerstwo finansów przyznaje, że zapisy nowego ładu będą kosztować budżety samorządów 10-11 mld zł. Budżet państwa 5-7 mld. Samorządowcy twierdzą, że to jest niesprawiedliwy podział?

Nie chcę tego w ten sposób oceniać. Zastanawiam się raczej, co mnie bardziej niepokoi i martwi: to, że dostaniemy mniej pieniędzy w budżecie, czy to, że mamy do czynienia z kolejnym ograniczaniem samorządności w Polsce.

Po co PiS miałby to robić?

To pytanie do polityków PiS. Samorządy opierają się w pewnym sensie pomysłom Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, że ogranicza się nasze dochody kosztem subwencji i dotacji. W Polskim Ładzie czytamy, że ma powstać fundusz rozwoju czy fundusz modernizacji szpitali. W ten sposób rząd będzie samorządy wspierał lub nie będzie.

10-11 mld zł w skali całego kraju to ile mniej dla takiego miasta jak Ruda Śląska?

Przypomnę, że gdy w drugiej połowie 2019 roku rząd zmienił zasady podatkowe, samorządy kosztowało to w skali kraju 7 mld zł. Ruda Śląska stracił wtedy ok. 7 mln zł. I do dziś nie wróciliśmy do poziomu sprzed tamtych zmian.