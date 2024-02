Memy o teorii ewolucji, której autorem jest Karol Darwin. Z okazji kolejnej rocznicy jego urodzin zobacz zabawne grafiki!

Naukowe odkrycie jednym z tematów humorystycznych obrazków

Wśród najpopularniejszych memów znalazło się miejsce również dla zabawnych grafik, nawiązujących do jednego z najbardziej znanych odkryć naukowych. Chodzi tutaj o teorię ewolucji, której autorem jest Karol Darwin. Jak się okazuje, wokół tego tematu wytworzyło się wiele rozmaitych opinii oraz reakcji, jakimi zainspirowali się twórcy obrazków z humorem. Obalane i różnorodnie komentowane odkrycie naukowe do dzisiaj wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Nie da się ukryć, że z teorią ewolucji jest związanych sporo stereotypów, które znalazły się wśród motywów, poruszanych w zabawnych grafikach. W sieci opublikowano sporo niezwykle pomysłowych odniesień do tego tematu, jakie z przymrużeniem komentują odkrycie Darwina. Autorzy memów najczęściej śmieją się z porównań człowieka do małpy oraz wielu podobnych temu motywów.

