Metropolia reaktywuje połączenie kolejowe między Gliwicami a Bytomiem. Przejazd będzie trwał tylko 20 minut!

Powróci połączenie kolejowe Gliwice-Bytom - zapowiedziała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zapowiedziała reaktywację połączenia na trasie Gliwice-Bytom. Przypomnijmy, że pociągi pasażerskie nie kursują pomiędzy tymi miastami od 2013 roku.

- Kontynuujemy nasze działania w ramach podstawowego wariantu „zero” Koncepcji Kolei Metropolitalnej, który zakłada rozwój transportu kolejowego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Od 2022 roku chcemy dać mieszkańcom Metropolii nowe możliwości podróżowania koleją – wyjaśnia Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM.

W zapowiedziach możemy przeczytać, że wspomnianą trasę będzie obsługiwać 15 par pociągów. Mają one jeździć co godzinę w godzinach szczytu i co dwie - poza szczytem. Kursowanie pociągów będzie w przyszłości również dopasowane m.in. do funkcjonowania podstrefy gliwickiej w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aby pracownicy bez przeszkód mogli dojechać do pracy i z niej wrócić.