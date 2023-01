Między węzłem Opole Zachód a Opole Południe zderzył się bus z ciężarówką. Lądował śmigłowiec LPR

Busem w sumie podróżowało 7 osób, natomiast samochodem ciężarowym jedna. W wyniku zderzenia 7 osób zostało rannych. Droga w kierunku Katowic odbywa się lewym pasem. Służby ratownicze ciągle pracują na miejscu wypadku. Bus oraz samochód ciężarowy stoją na pasie awaryjnym.

Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, ZRM oraz śmigłowiec LPR. Przyczyny wypadku są badane. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeździe do miejsca wypadku.