Międzynarodowy Dzień Psa. Oto zdjęcia naszych psiaków Internautów. Zobaczcie Anna Dziedzic

26 sierpnia był Międzynarodowy Dzień Psa. Według różnych statystyk, podobno w Polsce żyje około 8 mln czworonogów, z czego tylko około pięciu procent to psy rasowe, zarejestrowane w związkach kynologicznych. Polacy to naród psiarzy, nasze pupile na co dzień umilają nam życie, są naszymi przyjaciółmi, kompanami do zabaw i często obrońcami. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia ich psiaków. Oto plon!