Miejski program kastracji i sterylizacji w Częstochowie już ruszył. Rok temu program objął ponad 900 zwierząt

Program skierowany jest tylko i wyłącznie do osób mieszkających w Częstochowie. Aby z niego skorzystać opiekunki lub opiekunowie zwierzaków wypełniają i dostarczają zgłoszenie, a po jego pozytywnej weryfikacji otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto dla danej dzielnicy. W terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii – który także każdorazowo kwalifikuje zwierzę do zabiegu – właściciel na własny koszt dostarcza swojego czworonoga do lecznicy.