Mieszkańcy Bytomia będą mogli płacić za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnej „Pango”. Uruchomiona ona zostanie 1 września

- We wszystkich naszych parkomatach można już opłacić postój zbliżeniowo kartą płatniczą oraz telefonem wyposażonym w tzw. system NFC, czyli komunikację bliskiego zasięgu. Co ważne, obserwujemy wśród kierowców wyraźny wzrost zainteresowania bezgotówkowymi formami płatności – wyjaśniał Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Jak informowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu ok. 30 proc. płatności za postój w mieście realizowanych jest właśnie bezgotówkowo - 17 proc. to płatności za pomocą karty, a pozostałe 13 proc. za pośrednictwem urządzeń mobilnych, poprzez aplikacje SKYCASH, moBILET czy CitiPark APP.

Numer rejestracyjny zostaje umieszczony w bazie danych z informacją o uiszczeniu opłaty, a kontroler wpisuje go do specjalnej aplikacji - dzięki temu wiadomo czy zapłaciliśmy za parkowanie.

Strefa Płatnego Parkowania w Bytomiu - najważniejsze informacje

SPP obejmuje obszar ścisłego centrum miasta. Parkowanie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9 do 17 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim, na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8 do 17:30, natomiast od wtorku do piątku - od 8 do 15.