Mieszkańcy Katowic robią remonty. IKEA poznała Wasze plany remontowe. Po pierwsze malowanie. A co dalej?

Badanie „U&A and Style Study 2020 dla sieci IKEA. IKEA postanowiła sprawdzić jak mieszkają katowiczanie i zapytała ich remontowe plany. Analiza objęła zasięgiem 11 lokalizacji, gdzie zlokalizowane są sklepy IKEA, w tym Katowice. Mieszkańców pytano m.in. o ich plany remontowe i urządzanie wnętrz. Badanie objęło 3000 respondentów.

- Niezależnie od sytuacji życiowej oraz naszych doświadczeń związanych z ograniczeniami wywołanymi pandemią wszędzie niemal dla wszystkich dom stał się centrum świata. Ostatni rok zmusił także wielu do przemyślenia tego, czym dla nas jest przyjazny, bardziej zrównoważony dom do życia na co dzień. Wielofunkcyjność naszych mieszkań to trend obserwowany od pewnego czasu, który w przeciągu ostatniego półtora roku jeszcze się bardziej wzmocnił - zauważa Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.