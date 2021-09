Mieszkania w Sosnowcu drożeją najszybciej w Polsce. Ale ceny! Oto ile kosztuje mieszkanie? TOP 13 najdroższych apartamentów

Luty 2020 roku - 3500 zł za metr, kwiecień 2021 - 4200 zł za metr, wrzesień - 4400 zł. Wg innych danych - to już 4900 zł za metr. A małe mieszkania - nawet 5600 zł za metr. Tak rosną średnie ceny mieszkań w Sosnowcu. Ile będzie na koniec roku 2021? Kto to wie? 10 tys. za metr już mamy. naprawdę, takie lokale są w sprzedaży w stolicy Zagłebia..

Wiosną 2021 eksperci z Expandera i Rentiera ogłosili: mieszkania w Sosnowcu podrożały najbardziej w Polsce! Skok cen aż o 30 procent, podczas gdy w innych miastach ceny skoczyły "tylko" o 8 proc. Popyt na mieszkania rośnie wszędzie, stopy procentowe są niskie, dodatkowo pandemia, przewidywany kryzys i dodruk pieniędzy powodują spekulacje na rynku mieszkaniowym. Bo mieszkania w dużej mierze kupują teraz inwestorzy z planem na wynajem. To bardzo widoczny trend np. w Katowicach. A to powoduje z kolei, że ludzie, szukający mieszkania uciekają z Katowic, bo tu jest drogo, i szukają lokum w sąsiednim Sosnowcu. A to z kolei... znów powoduje skok cen w tym mieście.