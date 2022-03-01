Minisłownik ukraińsko-polski. Najważniejsze informacje i kontakty

Pierwszy słowniczek. Komunikacja i transport. Najważniejsze kontakty.

Minisłownik ukraińsko-polski

PIERWSZY -SŁOWNICZEK

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Міні-словник:

1 Sklep ( склєп ) - магазин

2 Reklamówka ( рекламувка) – пластиковий пакет

3 Owoce ( овоце ) – фрукти

4 Warzywa ( важива ) – овочі

5 Słoik ( cу:воик) – скляна банка

6 Musztarda ( муштарда ) – гірчиця

7 Śmietanka ( шмєтанка) – вершки

8 Załatwić ( зауватвич) – влаштувати, організувати

9 Masakra ( масакра ) – жах

10 Przystanek ( пшистанек ) – зупинка

11 Dworzec ( двожец ) – вокзал

12 Herbata ( хербата ) – чай

13 Gorączka ( горончка ) – температура

14 Wołowina( воу:вина ) - яловичина

15 Wieprzowina (вепшовина) - свинина

16 Kurczak ( курчак ) – курятина

17 Pieluchy ( пєлюхи) – памперси

18 Wejście ( вейщче ) – вхід

19 Wyjście ( вийщче ) – вихід

20 Ziemniaki ( жємняки ) – картопля

21 Pokój ( покуй ) – кімната

22 Cześć ( чешч ) – привіт

23 Szkoda ( шкода ) – жаль

24 Jasne ( ясне ) – зрозуміло

25 Klasztor ( кляштор ) – монастир

2 KOMUNIKACJA - TRANSPORT

Комунікація та транспорт: Найголовніший додаток з розкладами і траєкторіями руху всіх автобусів і потягів на території Сілезського воєводства– Jakdojade.pl

Від 26.02.2022 до 25.03.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати 2-им класом поїздів TLK i IC PKP. Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.

Від 28.02.2022 громадяни України можуть безкоштовно подорожувати міською комунікацією ZTM (Управління Метрополітарного Транспорту). Підставою для безкоштовного проїзду становитиме український паспорт або інший документ,що підтверджує українське громадянство.

3 NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY

Найважливіші контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected]

tel 539 696 888

+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

+48 661 013 905 - цілодобова інфолінія 48 32 606 32 32 - гаряча лінія Сілезького воєводського управління для громадян України Гуманітарна допомога

https://www.ukrainawkontakcie.pl/oferuje-pomoc/ - сайт з інформацією та допомогою українцям

Dąbrowa Górnicza

ul. Kościuszki 24 - 10:00-18:00

Медична допомога

LUX MED

тел. 22 45 87 007 – польсько – українська інфолінія

[email protected]

Збір речей

Chorzów

[email protected]

tel. 32/3075329

Katowice

ul. 3 Maja 17/2 , 1 поверх 9.00 – 17.00 – понеділок - п’ятниця

Bytom

Plac Sobieskiego 3

8.00 – 21.00 – понеділок – п’ятниця

9.00 – 15.00 – субота – неділя

Gliwice

Śródmieście: Antykwariat „Starocie” ul.Grodowa 1a

Необхідні засоби гігієни можна отримати в Регіональному туристичному інформаційному центрі в Катовіце, що на площі Катовіце Ринок.

Протягом тижня пункт працюватиме з 9:00 до 17:00.

Працює і у вихідні дні: у суботу 9.00-17.00, а в неділю 9.00-13.00.

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