Misjonarki z Katowic zakażone indyjską wersją koronawirusa wciąż w izolacji. Jedna z sióstr nadal ma pozytywny wynik testu na COVID-19

W trakcie wywiadu epidemiologicznego, okazało się, że jedna z sióstr mogła mieć kontakt z osobą, która przebywała w Indiach. Natychmiast ogłoszono alarm 27 kwietnia i zamknięto jadłodajnię.

Do Państwowego Zakładu Higieny, trafiły próbki pobrane do badań zarówno od sióstr, jak i bezdomnych. Tam przeprowadzono sekwencjonowanie genomu wirusa, które potwierdziło wariant indyjski koronawirusa w czterech próbkach. Stan jednej misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty pogorszył się na tyle, że została przewieziona do szpitala. Pochodząca z Węgier zakonnica niestety zmarła. Wkrótce potem do szpitala trafiła kolejna misjonarka, a na początku maja został tam przewieziony również jeden z bezdomnych, który przebywał w izolacji wraz z siostrami.