Młodzi wandale grasowali w Jaworznie. Włamywali się, kradli, niszczyli. Ale to już koniec

Od początku lutego kryminalni z jaworznickiej komendy próbowali ustalić i zatrzymać sprawców włamania do sklepu spożywczego, włamania do pojazdu oraz kilku zniszczeń mienia na terenie Jaworzna. Zdewastowana została wiata przystankowa w dzielnicy Chropaczówka, wybita szyba w sklepie spożywczym. Pojawił się także włamanie do pojazdu, z którego wnętrzarza zostały skradzione drobne przedmioty.