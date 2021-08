Mobilny punkt szczepień w Sosnowcu znów będzie jeździł. SZCZEPanek przyjedzie pod zakłady pracy OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

W Sosnowcu nadal możemy się zaszczepić w mobilnym punkcie szczepień. W nadchodzący weekend SZCZEPanek przyjedzie do popularnych miejsc odpoczynku. To także okazja do spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Gdzie spotkamy autobus?