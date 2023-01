Moi muzykalni uczniowie to skarb. Rozmowa z pianistką Dorotą Zawieruchą, dyrektorką Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach

DZ: Jest pani odporna na krytykę? Pytam dlatego, bo muzycy wystawieni są na ogromny stres. Występują na estradzie, ocenia się stale nie tylko ich pracowitość, również talent.

Krytykę przyjmuję z uwagą, mam jednak wyrobioną zrównoważoną samoocenę. Odporność psychiczna jest dla muzyków bardzo ważna, pracują przecież emocjami, bywają nadwrażliwi. Od dzieciństwa uczą się jednak liczyć z opinią innych na temat ich osiągnięć, tym bardziej, że sami chcą być dla siebie jak najlepsi. Ważny jest więc własny osąd, ale i przekonanie, że zdanie ważnych dla nas osób jest pomocne w rozwoju.

DZ: Talent nie bywa sprawiedliwie rozdzielany. Jak uczniowie szkół muzycznych sobie z tym radzą?

Nie zdarzyło mi jeszcze komuś w naszej szkole powiedzieć, żeby dał sobie spokój z nauką gry na instrumencie. Ale trafiają do nas dzieci muzykalne, utalentowane, sprawdzamy to przed przyjęciem do szkoły, żeby nie było rozczarowań. Wiele z nich odczuwa wielką radość z grania i uważam, że to ma zasadnicze znaczenie, bo dziecko przymuszane do nauki muzyki, nawet zdolne, może się do niej na zawsze zniechęcić. Ale jeśli lubi grać, trudno go oderwać od instrumentu, to świetnie rokuje. W szkole muzycznej lekcje gry są indywidualne, więc jeśli są słowa koniecznej czasem krytyki, nie padają na forum klasy. Dziecko uczy się przyjmować uwagi i kształtuje swoją odporność psychiczną, nie jest więc od razu rzucane na głęboką wodę. Stres nie może go paraliżować.