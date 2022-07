MP w Bytomiu: Gwiazdy LOTOS PZT Team wchodzą do gry. Fręch i Majchrzak bronią tytułów. Janowicz kontra Kaśnikowski

Magdalena Fręch o szansach w mistrzostwach Polski

- Swoje szanse oceniam realnie. Oczywiście moim celem jest obrona tytułu mistrzowskiego - mówiła Fręch, która podczas turnieju na Wimbledonie dotarła do III rundy, gdzie zatrzymała ją dopiero Rumunka Simona Halep. Zawodniczka Górnika Bytom zajmuje 86. miejsce na liście WTA. W tym roku za występ w Londynie nie przyznawano punktów. - Na pewno trudniej jest wejść do TOP 100 niż się tam utrzymać. Jednak żeby się przebić do czołówki, trzeba grać eliminacje turniejów, a dużo ciężej jest w nich rywalizować, a potem zachować siły. Samo przejście eliminacji Wielkiego Szlema jest bardzo trudne. Dla mnie największym wyzwaniem było przebicie się do setki rankingu, a teraz muszę piąć się wyżej - dodała Fręch.