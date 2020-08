MPK w Częstochowie rozpoczęło testy autobusów elektrycznych. Do końca 2021 roku przewoźnik pozyska 15 takich pojazdów

Testy autobusu elektrycznego w Częstochowie

Nowe autobusy elektryczne w Częstochowie to efekt porozumienia, które MPK osiągnęło z NFOŚiGW w sprawie autobusów hybdyrowych. Miejski przewoźnik otrzymał 66 milionów dotacji na zakup pojazdów z napędem gazowo-elektrycznym. Ponieważ były one wadliwe i zaszła konieczność wycofania ich z użytku MPK nie uzyskało efektu ekologicznego, co groziło koniecznością oddania całego dofinansowania.

Ugoda zawarta z NFOŚiGW zakłada m.in. zakup lub dzierżawę do końca 2021 roku 15 autobusów elektrycznych. Poza tym do końca 2023 roku MPK w Częstochowie we współpracy z firmami partnerskimi zmodyfikuje autobusy hybrydowe zakupione przed kilkoma laty w ramach programu Gazela w taki sposób, by mogły komfortowo i bezpiecznie wozić pasażerów. Na razie udało się usprawnić jedną z hybryd.

W przypadku braku technicznych możliwości uruchomienia określonej liczby hybryd, za każdą sztukę, która nie zostanie przywrócona do ruchu, MPK ma obowiązek do końca 2034 roku zakupić inny autobus ekologiczny.