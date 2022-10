MŚ siatkarek. Polki zapłakane po meczu z Serbkami ZDJĘCIA Biało-Czerwone bliskie sprawienia sensacji Tomasz Kuczyński

We wtorek 11.10.2022 r. polskie siatkarki stoczyły niesamowity bój z Serbią w półfinale mistrzostw świata. Mecz w Arenie Gliwice rozgrzał kibiców do czerwoności. Polki przegrały 2:3, a po ostatniej piłce nie kryły łez. Półfinał był tak blisko... Zobacz ZDJĘCIA naszych siatkarek, które tonęły we łzach.