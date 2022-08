MŚ siatkarzy. Kamil Semeniuk: Było czuć rangę tego spotkania ZDJĘCIA

MŚ siatkarzy. Kamil Semeniuk: Było czuć rangę tego spotkania

Kamil Semeniuk nie ukrywał radości z wygranej polskich siatkarzy z USA.

- Czuć było rangę tego spotkania. Wprawdzie to było tylko i aż spotkanie grupowe, ale graliśmy z mocnym rywalem i zarówno my jak i oni chcieli się pokazać w tym spotkaniu z jak najlepszej strony i wygrać ten pojedynek. Cieszymy się, że to nam się to udało. takie spotkania nigdy nie są łatwe. Nawet jeśli wypracowaliśmy sobie w jakimś secie kilkupunktową przewagę to musieliśmy być cały czas skoncentrowani, bo z takim rywalem taka przewaga to jest praktycznie nic, bo Amerykanie potrafią w mgnieniu oka taką przewagę zniwelować chociażby odpalając na zagrywce. To spotkanie wymagało od nas pełnej koncentracji od samego początku do samego końca - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski.