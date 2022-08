MŚ siatkarzy. Łukasz Kaczmarek: Wsparcie z trybun w Spodku to nasz wielki atut

Po raz pierwszy gra pan w MŚ, ale nie po raz pierwszy występuje z kadrą na dużej imprezie. Coś łączy te turnieje?

W mistrzostwach świata debiutuję, ale w mistrzostwach Europy grałem zarówno przed rokiem jak i w 2017. Wszystkie te turnieje odbywały się w Polsce i ich wspólnym mianownikiem jest niesamowita atmosfera panująca na trybunach, którą tworzą nasi kibice. To co miało miejsce w Spodku podczas meczu z Bułgarią to było coś niesamowitego. Aż ciarki nas przechodziły słysząc ten gorący doping i na pewno takie wsparcie z trybun to nasz wielki atut.

Te mistrzostwa świata nie są tak intensywne jak wcześniejsze, bo aby zdobyć medal trzeba rozegrać tylko siedem spotkań. To lepiej czy gorzej dla was?

Różnica jest spora, bo wczoraj w Spodku rozmawiałem o MŚ w 2014 z Karolem Kłosem, który już wtedy grał w kadrze i przypomniał mi, że wtedy aby zdobyć mistrzostwo świata reprezentacja Polski musiała rozegrać aż trzynaście meczów. Intensywność faktycznie nie jest więc tak duża, ale z drugiej strony teraz między meczami zawsze są co najmniej dwudniowe przerwy i dzięki temu każdy zespół będzie mógł odpocząć, by być w 100 procentach przygotowany do kolejnego pojedynku.