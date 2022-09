MŚ siatkarzy: Paweł Zatorski nie myśli na razie o trzecim tytule mistrza świata

Reprezentacja Polski jest zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu 1/8 finału MŚ z Tunezją. Czy na spotkanie z drużyną, z którą nasza kadry jeszcze nigdy w historii nie przegrała trudno zachować maksymalną koncentrację?

Myślę, że mamy wielkie szczęście, że nasza reprezentacja jest drużyną naprawdę bardzo zmotywowaną i to już od pierwszego dnia zgrupowania w maju kiedy wszyscy się spotkaliśmy. Jestem przekonany, że przy naszej wspaniałej publiczności, przy randze tego turnieju, przy świadomości jak ważne jest to spotkanie nikt nawet przez sekundę nie pomyśli, że moglibyśmy wyjść na to spotkanie inaczej niż w 100 procentach zmotywowani. Traktujemy rywala najbardziej poważnie jak tylko się da. Widać to po treningach, które mieliśmy w przerwie między fazą grupową i pucharową, że poziom zaangażowania wszystkich zawodników jest ogromny. Każdy chce poprawić swoje ewentualne brali czy niedoskonałości, elementy które słabiej wychodziły na poprzednim treningu czy meczu.