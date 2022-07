Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. TOP 7 esponatów, czyli siedem razy NAJ. Zobaczcie zdjęcia

Ta XVIII-wieczna kamienica przy ul. Piastowskiej w Pszczynie to pięć w jednym: Muzeum Prasy Śląskiej, oficyna drukarska, kolekcja starych instrumentów w Izbie u Telemanna, zbiór pamiątek po Ludwiku Musiole i Wojciechu Korfantym oraz sam budynek jako zabytek dawnej architektury na przedmieściu.

Kamieniczka powstała ponad 200 lat temu właśnie poza murami miasta. Jej ostatnim, przedwojennym właścicielem był Żyd Moritz, który miał tu zakład mięsny.

- Moritzów w Pszczynie było kilku. Każdy miał jakieś przezwisko: a to Ecke Moritz (Moritz na rogu), a to Ring Moritz (na rynku), a o tym mówiono Stincke Moritz, czyli „śmierdzący”, bo ponoć niebyt czysto prowadził swój interes i wokół rozchodził się nieprzyjemny zapach – opowiada Aleksander Spyra, założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, które opiekuje się budynkiem i wszystkim, co się tu znajduje.