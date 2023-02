Muzyka w malarstwie. Warsztaty w Muzeum Miejskim w Tychach

„Muzyka w malarstwie“ to kolejna impreza towarzysząca trwającej w Muzeum Miejskim wystawie pt. „Stanisław Mazuś. Mniej znany“. Będzie to sesja malarsko-muzyczna. Chodzi o podkreślenie miłości, jaką do muzyki miał zawsze artysta malarz, Stanisław Mazuś.

„Muzyka a malarstwo: … te dwie dziedziny sztuki, choć tak od siebie niezależne i całkowicie suwerenne, potrafią się spotkać i oddziaływać twórczo na siebie. Mogą się odcisnąć w dziele jedną myślą, znakiem wyobrażeniem. Jedna istnieje w czasie, druga w przestrzeni.” („Ogólnopolska wystawa Muzyka w malarstwie”, Tychy 1986, s. 6).