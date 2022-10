Na drodze do dobrej śmierci. Trudne i ważne spotkania Mateusz Czajka

Dla naszych przodków myślenie, by... dobrze umrzeć, było czymś naturalnym. Co to właściwie znaczy? Jak przygotować się na ostatnie chwile i... przeżyć je jak najpełniej? Zapytaliśmy.