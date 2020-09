Na Gruchli jest ścieżka rowerowa jak farsa. Kończy się po niecałych 180 metrach

Co ciekawe całą ulicę zaliczono do szlaku rowerowego, o czym świadczą, namalowane na słupach trakcji elektrycznej, znaki turystyczne. A przy końcu chodnika, tuż przy ołtarzy Koronacji Obrazu Matki Boskiej Mrzygłodzkiej, ustawiono stary, zniszczony, drogowskaz szlaków rowerowych z tablica informacyjną o Sanktuarium Matki Boskiej Mrzygłodzkiej.

W Myszkowie jest bardzo mało ścieżek rowerowych. Tylko ta przy drodze do Żarek jest z prawdziwego zdarzenia. To co wyznaczono na Gruchli to absurd.