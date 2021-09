Najlepsze kebaby w Katowicach. Tutaj warto zjeść! Sprawdź lokale polecane przez klientów. Oto TOP10

Najlepsze kebaby w Katowicach. Oto TOP10

Kebab - który wywodzi się z Turcji - stał się popularny na całym świecie. Również w naszym kraju. Może on być z baraniny, wołowiny, drobiu oraz - wbrew tradycjom - z mięsa wieprzowego. Do tego otrzymujemy warzywa, łagodny lub ostry sos podkreślający smak - a to wszystko "spakowane" do pity lub bułki.

Niewątpliwie, swoją popularność zawdzięcza temu, że jest szybki w przygotowaniu i w pełni zaspokaja głód, a jego cena nie odstrasza młodych ludzi. Większość lokali, w których można dostać kebab, jest czynna do późnych godzin, a niektóre działają nawet całą dobę. Nic więc dziwnego, że najwięcej jest ich w centrach dużych miast. Nie inaczej jest w Katowicach. Wybór jest przeogromny, ale gdzie naprawdę warto go zjeść? To bardzo dobre pytanie.