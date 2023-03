NAJLEPSZE MEMY O WIOŚNIE. "Człowieki, nie lękajcie się - wiosna idzie". Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

Nareszcie przyszła, witaj wiosno!

Choć do kalendarzowej zmiany pór roku zostało jeszcze kilka dni, sporo znaków na niebie i ziemi potwierdza nadejście uwielbianej przez miliony ludzi pory roku - wiosny! Zima wydaje się już być w całkowitym odwrocie. Temperatura na Śląsku sięga dziś kilkunastu stopni Celsjusza. Jest nie tylko ciepło, ale także słonecznie. Wśród gałęzi drzew śpiewają ptaki, w parkach kwitną krokusy, na placach zabaw śmieją się dzieci, a i my jakoś chętniej się do siebie uśmiechamy...

Oznaki zbliżającej się wiosny dostrzec można już nie tylko w przyrodzie. Sanki i łyżwy trafiają do piwnicy. Coraz chętniej zimowe kurtki odwieszamy do szafy, niech tam czekają na kolejne mrozy i śnieg co najmniej do listopada! Skwery i parki wypełnione są spacerowiczami, a na ławkach przysiadają ci, szczególnie łaknący witaminy D w promieniach słonecznych. Nadchodząca wielkimi krokami wiosna to świetna pora na przebywanie na świeżym powietrzu: bieganie, gimnastyka, piknik albo kwadrans z książką - pomysłów jest mnóstwo!