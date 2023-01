Najmodniejsze kreacje na studniówkę 2023: długie, z rozcięciami, w różnych kolorach i z połyskującymi akcentami. Zobacz! Monika Jaracz

Najmodniejsze kreacje na studniówkę 2023 wyróżnia przede wszystkim elegancja, co nie odbiega od tradycji, podtrzymywanej na zabawach, które są organizowane na sto dni przed maturą. Zmieniają się natomiast fasony sukni, moda na kolory oraz dodatkowe elementy ozdobne. Tegoroczne kreacje studniówkowe wpisują się w trendy karnawałowe, a zatem nabywane są zarówno przez uczennice klas maturalnych, jak też inne kobiety, które wybierają się na bal w ramach trwającego karnawału. W przypadku sukienek na studniówkę, dziewczyny najczęściej decydują się na klasyczne długie, co podkreśla uroczysty charakter imprezy. W tym sezonie bardzo modnym akcentem są rozcięcia, a także połyskujący niczym brokat materiał. Wśród kolorów nie brakuje zarówno jasnych, jak też ciemnych barw oraz odważnej czerwieni czy zieleni. Dziewczyny zakładają więc „małą czarną”, suknie granatowe lub bordowe, ale również beżowe, ecru, srebrzyste i delikatne, pastelowe warianty innych kolorów. Modne są także różne odcienie niebieskiego oraz fioletu. W przypadku długich kreacji studniówkowych, wybierane są zarówno zwiewne i urzekające lekkością stylizacje, jak też fasony bardziej przylegające do ciała. Możliwości w wyborze kreacji na studniówkę jest naprawdę niemało, w związku z czym warto zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami i zainspirować. Zobacz, jakie są aktualne trendy!