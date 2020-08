Największe atrakcje w Katowicach [TOP 10] Te miejsca musicie zobaczyć. Podziemne muzeum, moderna, dawna fabryka i magiczne osiedle

Zobacz galerię (10 zdjęć) Fabryka PorcelanyZrewitalizowany teren dawnej Fabryki Porcelany w Katowicach. To dziś miejsce, w którym są biura, restauracje, odbywają się tu również wydarzenia muzyczne i kulturalneZobacz kolejne atrakcje Katowic. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (10 zdjęć)

Co zobaczyć w Katowicach? Jakie atrakcje znajdziemy w mieście? Jest ich całkiem sporo! Industrialne zabytki, wspaniała architektura modernistyczna, a do tego kultowa hala widowiskowo - sportowa. To nie koniec. Są tu też jedna z najlepszych sal koncertowych na świecie i muzeum, które znajduje się pod ziemią. Zobaczcie największe atrakcje Katowic!