Napadli na taksówkarza w Mysłowicach. Pobili go i zabrali mu pieniądze. Jeden z napastników uciekł z zakładu poprawczego

Do zdarzenia miało dojść w dzielnicy Klachowiec, gdzie przywiózł on młodą kobietę. Ta, nie zapłaciła za kurs, opuściła jego taksówkę i zaczęła uciekać. 23-letni mieszkaniec Kłobucka dogonił ją, jednak zdążyła zadzwonić po znajomych. Do kierowcy podbiegło dwóch młodych mężczyzn, którzy najpierw go pobili, a następnie, grożąc zniszczeniem jego samochodu, wymusili od niego 150 złotych.

Tego samego dnia mundurowi zatrzymali jednego ze sprawców, Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Mysłowic. Prokurator Rejonowy w Mysłowicach zastosował wobec niego dozór policyjny. Drugi ze sprawców zatrzymany został kilka dni później. Jak się okazało, poszukiwany był on przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, bo uciekł z zakładu poprawczego. Po doprowadzeniu do prokuratury 19-latek z Mysłowic powrócił do placówki, z której się samowolnie oddalił. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd. Grozi im kara do 10 lat więzienia.