Narodowa skrzynka e-mail dla każdego Polaka. Poczta Polska uruchamia system e-doręczeń. Kto pójdzie na pierwszy ogień? Tomasz Kazanecki

Narodowa skrzynka e-mail dla każdej Polki i każdego Polaka to kolejny krok, jaki Poczta Polska czyni w kierunku cyfryzacji. System e-doręczeń, bo o nim mowa, startuje już 1 lipca 2021 roku. Co przyniesie, co umożliwi i ile będzie kosztować to innowacyjne rozwiązanie? Sprawdź, jakie sprawy będzie można załatwić za pomocą systemu mailowego.