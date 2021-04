Narodowy Spis Powszechny. Po niespełna miesiącu najwyższa frekwencja w województwie śląskim

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Po niespełna miesiącu najlepsza frekwencja jest w województwie śląskim. To zapewne efekt mobilizacji Ślązaczek i Ślązaków, którzy chcą pokazać, że są w Polsce silną i zwartą wspólnotą. Spisać się za pośrednictwem formularza internetowego można do 30 czerwca, ale to nie jedyna możliwość.

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Z powodu pandemii COVID-19 wyjątkowo nie jest on prowadzony przez rachmistrzów, którzy jeszcze dziesięć lat temu chodzili od domu do domu. Tym razem podstawową metodą spisu jest wypełnienie kwestionariusza internetowego, na co jest czas do 30 czerwca. Sprawdziliśmy, jak dotychczas wygląda frekwencja i przyznamy szczerze, że nie jesteśmy zaskoczeni.

Najwyższa frekwencja w województwie śląskim Według informacji Urzędy Statystycznego w Katowicach od 1 do 26 kwietnia w Narodowym Spisie Powszechnym wzięło udział 15,51 proc. mieszkańców województwa Śląskiego. To najlepszy wynik w całej Polsce, gdzie średnia wynosi 11,95 proc. Trzy województwa z najwyższą dotychczas frekwencją w Narodowym Spisie Powszechnym to: woj. śląskie 15,51 proc.

woj. mazowieckie 14,87 proc.

woj. dolnośląskie 14,34 proc. Narodowość? Śląska Na wysoką frekwencją, zwłaszcza w początkowej fazie Narodowego Spisu Powszechnego, wpływa zapewne mobilizacja Ślązaczek i Ślązaków, którzy chcą pokazać, że stanowią w Polsce silną i zwartą wspólnotę, posiadającą odrębną kulturę, język oraz historię.

Ślonsko Sztama, czyli koalicja regionalistów, jeszcze przed 1 kwietnia prężnie działała, aby zachęcić do deklarowania narodowości śląskiej. A trzeba przyznać, że nie jest to łatwe, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości nie umieścił takiej możliwości na głównej liście. Aby to zrobić, należy wybrać zakładkę „inne” i dopiero tam zaznaczyć narodowość śląską.

Analogicznie wygląda to z językiem śląskim. Podczas Spisu Powszechnego w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało w sumie 846,7 tys. osób. Czy tym razem będzie ich więcej? Przekonamy się za kilka miesięcy.

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym? Narodowy Spis Powszechny za pośrednictwem formularza internetowego zakończy się 30 czerwca (www.spis.gov.pl). Nie będzie to jednak koniec badania, jakie prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Cała procedura potrwa aż do 30 wrześnie. Do tego momentu nadal będzie można się spisać, ale już w inny sposób.

4 maja pracę rozpoczną rachmistrzowie telefoniczni. Jak ich rozpoznać? Będą używali wyłącznie dwóch numerów: (22) 828 88 88 i (22) 279 99 99. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 można spisać się pod numerem telefonu: (22) 279 99 99.