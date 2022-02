Nasza fotoreporterka w drodze na granicę. Marzena Bugała-Astaszow jedzie do Medyki przewieźć uchodźców na Śląsk. Przywiezie 25 osób

Nasza fotoreporterka w drodze na granicę

Ma wielkie serce do uwieczniania na zdjęciach rzeczywistości, co nieraz udowodniła sięgając po najróżniejsze nagrody i jeszcze większe do pomocy drugiemu człowiekowi. Fotoreporterka Dziennika Zachodniego - Marzena Bugała-Astaszow - jest w drodze na polsko-ukraińską granicę.

Wraz z innymi osobami ze Śląska, jedzie do Medyki, żeby przywieźć na Śląsk uciekających przed wojną. Pomysł na tę dobroczynną akcję zaświtał Marzenie w głowie, a jakże w pracy.

- W sobotę byłam w Sosnowcu fotografować zbiórkę darów dla Ukrainy. Wtedy pojawiła się myśl, że super byłoby samemu zabrać się i pomóc - mówi nasza fotoreporterka.

Pierwsza okazja pojawiła się tak naprawdę bardzo szybko. Była możliwość wyjazdu na granicę z wolontariuszami z Bytomia. Tamta akcja nie do końca była jednak skoordynowana, dlatego Marzena zrezygnowała.