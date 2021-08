Naukowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zważyli ponad 300 tornistrów uczniów na Śląsku. Najcięższe noszą pierwszoklasiści OPRAC.: Monika Chruścińska-Dragan

Naukowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sprawdzili, jak ciężkie tornistry noszą uczniowie szkół podstawowych z województwa śląskiego. Aż co czwarty z nich miał zbyt ciężki. Najcięższe dźwigali uczniowie pierwszej klasy, zwłaszcza... dziewczynki. – To nadal poważny problem. Dlatego konieczne jest wyznaczenie bezwzględnej normy, do której szkoły i uczniowie będą zobowiązani się dostosować – mówi dr n. med. Jolanta Malinowska-Borowska.