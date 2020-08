Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego badają lodowce na Spitsbergenie

Naukowcy spróbują odtworzyć wygląd lodowców sprzed 11 tys. lat

Głównym obiektem zainteresowania naukowców jest Lodowiec Hansa (norw. Hansbreen), który znów znacznie zmniejszył swój zasięg i przyśpieszył spływanie do morza, o czym świadczą liczne i szerokie szczeliny na jego powierzchni. Oznacza to dalszą utratę masy lodowej w wyniku obłamywania gór lodowych, które trafiają do morza.