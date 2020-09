Nie ma prądu. Dzisiaj wyłączenia prądu w woj. śląskim. Sprawdź pełny wykaz miast i powiatów

Wyłączenia prądu na Śląsku: na liście Katowice, Bytom czy Sosnowiec. To właśnie w tych miastach między innymi w ciągu najbliższych pięciu dni zaplanowano sporo robót naprawczych na liniach. A to wiąże się z czasowym brakiem energii elektrycznej.

Informacje od planowanych wyłączeniach prądu podawane są na pięć dni do przodu – zazwyczaj dotyczy to planowanych remontów. W naszej galerii zamieściliśmy wszystkie planowane wyłączenia od 1 do 5 września.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991. Gdy zabraknie prądu w twoim domu, skąd wiadomo, czy to awaria, czy planowane wyłączenie? Gdy brak prądu występuje w twoim mieszkaniu, domu, sprawdź bezpieczniki – najpewniej tu tkwi problem. Gdy nie ma prądu w całym bloku, na klatce schodowej, trzeba się skontaktować z właścicielem budynku, administratorem. Gdy nie ma prądu na całej ulicy, w okolicy, to najprawdopodobniej planowane wyłączenie lub awaria.