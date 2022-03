Nie ma prostej zastępowalności na miejscach pracy opuszczonych przez Ukraińców, uważa dr Jarosław Wąsowicz z UE w Katowicach

Jak odpływ pracowników z Ukrainy wpłynie na nasz rynek pracy?

Mieliśmy sporą liczbę wakatów w wielu sektorach gospodarki, czyli na przykład w usługach handlu, gastronomii, usługach dla elektroenergetyki, sektora wydobywczego, w logistyce, transporcie, sektorze przesyłek, budownictwie i w wielu innych. Tam znaleźli zatrudnienie Ukraińcy. Natomiast, jeśli odpływ pracowników z Ukrainy nastąpi w sposób istotny, rzędu co najmniej kilkunastu i więcej procent, to napływającym uchodźcom, płci żeńskiej, jednak nie będziemy mogli zaoferować tych samych stanowisk.

Mężczyźni pracowali zupełnie innych branżach, kobiety raczej nie zastąpią ich na tych samych stanowiskach…

Sektor budowlany nie zatrudni na stanowiska, zajmowane dotąd przez mężczyzn - kobiet. Kobiety raczej nie pracują w budowlance. Produkcja, przetwórstwo budowlane, usługi wykończeniowe, instalacyjne. Tam wszędzie pracują mężczyźni. To samo dotyczy transportu drogowego. Odsetek kobiet wśród kierowców tirów, czy autobusów jest znikomy. To są promile. Więc tutaj nie ma wprost zastępowalności na tych stanowiskach. W gastronomii, hotelarstwie, usługach opiekuńczych, usługach medycznych, paramedycznych, Wszędzie tam te kobiety mogą być zatrudnione, jeśli oczywiście będą miały ochotę i szansę na podjęcie pracy. Można powiedzieć, że mężczyźni, pochodzenia ukraińskiego pracowali w tych sektorach, w których mimo wszystko wartość dodana brutto była relatywnie spora. Jeśli ich utracimy z powodu wojny i ich powrotów do Ukrainy, to będzie skutkowało, możemy dziś powiedzieć w perspektywie roku - bo w dłuższej perspektywie trudno to dziś ocenić - wyhamowaniem produkcji w sektorze budowlanym, montażowym. Zresztą to jest już odnotowywane od IV kwartału roku 2021. To, co w tej chwili się dzieje, będzie już tylko czynnikiem napędzającym to tempo spadku. I tego już nie wyhamujemy.