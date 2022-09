Niebieska inwazja na Kraków. Na piątkowym meczu Wisła Kraków - Ruch Chorzów padnie rekord frekwencji. Jaki wynik jest do pobicia?

Wisła Kraków po raz ostatni podejmowała Ruch Chorzów 14 sierpnia 2016 roku, gdy w Ekstraklasie przegrała z Niebieskimi 1:2(gole dla goście strzelali Mariusz Stępiński i Paweł Oleksy), a na trybunach zasiadło 12.703 kibiców. W najbliższy piątek o 20.30 rozpocznie się pierwszy od tamtej pory mecz, a frekwencja powinna być co najmniej dwukrotnie większa! Samych fanów Ruchu pod Wawelem powinno pojawić się około trzech tysięcy!

Spotkanie Wisły z Ruchem ma wszelkie przesłanki, by stać się największym kibicowskim wydarzeniem rundy, a może nawet całego sezonu. Wskazuje zresztą na to nawet statystyka. Pięć dotychczasowych domowych występów „Białej Gwiazdy” zajmuje... pięć czołowych miejsc w zestawieniu rekordów frekwencji w obecnych rozgrywkach. W TOP-10 plasują się także trzy z sześciu meczów na Cichej. Honor reszty stawki ratuje jeszcze tylko ŁKS. I to pomimo faktu, że poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko, bo stadion Wisły jest wyspą przekraczającą 10.000 widzów.