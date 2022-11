Niezapomniany koncert legendy Modern Talking Thomasa Andersa w 2012 roku - Byliście na nim? Pamiętacie? Zobaczcie galerię zdjęć z tego dnia Barbara Romańczuk

Kto z nas nie zna przebojów „You’re My Heart, You’re My Soul" czy „Cheri Cheri Lady"? W lutym 2012 roku rozbrzmiewały one w katowickim spodku! Thomas Anders - legendarny wokalista Modern Talking rozgrzewał wtedy publiczność znanymi przez wszystkich hitami.