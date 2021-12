Niezwykła szopka na rynku w Woźnikach. Figury rzeźbi lokalny artysta. Co roku powstaje jakaś nowa

Niezwykła szopka na rynku w Woźnikach

Po raz pierwszy szopka bożonarodzeniowa na woźnickim Rynku stanęła na przełomie stuleci. Co roku odwiedzają ją mieszkańcy Woźnik i okolic, a nawet zdarzają się goście z innych części kraju. Twórca szopki, Ryszard Wysocki, co roku dokłada jakieś nowe elementy do swojego dzieła. W sumie figur w szopce jest już ponad 30. Do plenerowej szopki można wchodzić, można też dotykać figur i je swobodnie podziwiać.