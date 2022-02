Nikodem Renc. Śląski powstaniec i bohater. Jakie były jego losy?

Nikodem Renc urodził się 7 września 1888 r. w Siedlcu. Jego rodzicami byli Karol i Marianna z domu Kroll. Od szóstego do czternastego roku życia uczęszczał do szkoły powszechnej. W bardzo młodym wieku opuścił dom rodzinny i przeniósł się do Chorzowa. W latach 1907–1910 r. odbył służbę wojskową w II Pułku ułanów w Poczdamie. Następnie pracował jako górnik. W 1910 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą z domu Ferda. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci: Alfreda, Wilhelma, Józefa, Marię, Jadwigę i Felicję. W 1913 r. szczególnie odznaczył się w czasie strajku Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do Armii Cesarstwa Niemieckiego i walczył do na froncie wschodnim. Służbę ukończył w stopniu sierżanta. Po powrocie na Górny Śląsk wstąpił 1 kwietnia 1919 r. do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska.