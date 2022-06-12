Німецька зброя: чи дотримає уряд Олафа Шольца свою обіцянку допомогти Україні. Broń niemiecka: czy rząd Olafa Scholza dotrzyma obietnicy

Приїде не один, а, за інформацією німецької преси, разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі.

Візит відбудеться ще й напередодні історичного нам саміту ЄС, де Україна очікує отримати статус кандидата на вступ. Громадська думка на нашому боці: 66% європейців підтримують вступ України до ЄС. Але є три країни, які проти. І це не Німеччина, Франція, Італія чи Угорщина. Це Данія, Швеція та Нідерланди.

Але саме Шольц, Макрон та Драгі можуть переконати ці три країни зняти своє вето та відкрити Україні шлях до вступу до ЄС. І тут нам може допомогти здатність переконувати партнерів, вміло вказуючи на їхні стратегічні помилки.

Що сталося з Олаф Шольц? Саме це питання зараз найчастіше звучить в українському та німецькому суспільстві. Всі згадують його потужну промову в Бундестазі 27 лютого, на четвертий день широкомасштабної російської війни, яка, здавалося, поклала край сумно відомої "шредеризації" Німеччини.