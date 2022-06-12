Німецька зброя: чи дотримає уряд Олафа Шольца свою обіцянку допомогти Україні. Broń niemiecka: czy rząd Olafa Scholza dotrzyma obietnicy

Приїде не один, а, за інформацією німецької преси, разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі.
Візит відбудеться ще й напередодні історичного нам саміту ЄС, де Україна очікує отримати статус кандидата на вступ. Громадська думка на нашому боці: 66% європейців підтримують вступ України до ЄС. Але є три країни, які проти. І це не Німеччина, Франція, Італія чи Угорщина. Це Данія, Швеція та Нідерланди.
Але саме Шольц, Макрон та Драгі можуть переконати ці три країни зняти своє вето та відкрити Україні шлях до вступу до ЄС. І тут нам може допомогти здатність переконувати партнерів, вміло вказуючи на їхні стратегічні помилки.
Що сталося з Олаф Шольц? Саме це питання зараз найчастіше звучить в українському та німецькому суспільстві. Всі згадують його потужну промову в Бундестазі 27 лютого, на четвертий день широкомасштабної російської війни, яка, здавалося, поклала край сумно відомої "шредеризації" Німеччини.
Після цього було ще кілька сильних промов. Але далі за слова, особливо у наданні Україні важких озброєнь, справа не йде. З останнього Німеччина начебто остаточно відкинула ідею Іспанії передати Україні 40 бойових танків Leopard 2 A4, які Мадрид уже давно не використовує.
Своїми заявами про надання Україні будь-яких видів озброєнь Шольц намагається дати суспільству те, що воно хоче чути, балансуючи при цьому між різними таборами своєї соціал-демократичної партії, яка десятиліттями заробляла на нафтогазовому бізнесі з Росією.
Jednak społeczeństwo, które chce od Scholza zdecydowania i przywództwa, widzi, że według niego nie ma konkretnych działań. Dlatego jego notowania gwałtownie spadają, a w sympatiach wyborczych na pierwszy plan wysuwają się politycy, którzy dają Niemcom pewność, że rosyjska wojna podbojowa nie rozprzestrzeni się dalej na Europę. I wreszcie niemieckie lobby producentów broni jeszcze nie powiedziało swojego słowa, co może dać pierwszeństwo daleko od Olafa Scholza.
Anastasiia Popenko
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