Nitron przegrał z rezerwami Gwarka i spadł z fotela lidera bytomskiej A klasy

Piłkarscy kibice uważnie przyglądają się meczom ekipy Nitrona, bowiem nieoczekiwanie stała się ona jednym z kandydatów do wygrania ligi i wywalczenia awansu do okręgówki. Za plecami Nitrona ze stratą trzech punktów plasuje się w tabeli nakielski Orzeł, również marzący o powrocie do okręgówki. Szanse na włączenie się do walki o awans mają jeszcze Czarni Sucha Góra, którzy do dwójki prowadzącej w tabeli mają 3 punkty straty. Na wiosnę do ostatniej kolejki żaden z tych zespołów nie stracił jeszcze punktów, więc finisz sezonu zapowiada się ciekawie. Jeśli prowadząca trójka nie straci punktów po drodze to końcówka sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco. W ostatni weekend maja Nitron gra z Orłem, a tydzień później, w przedostatniej kolejce rozgrywek z Czarnymi Sucha Góra. Hitem może być mecz w ostatniej kolejce pomiędzy Orłem i Czarnymi.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA