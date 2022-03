Noc na granicy Ukrainy. Rzucili wszystko i pomagają uchodźcom na przejściu w Medyce

Olek jest Ukraińcem od czterech lat żyjącym w Gliwicach. Pracuje w pierwszej strefie dla uchodźców, gdzie trafiają ludzie przychodzący od strony punktu odpraw pieszych. Jest pierwszą osobą, u której mogą zasięgnąć informacji.

- Jestem tutaj już piąty dzień. Sytuacja wygląda tak, że przyjeżdża tu bardzo wielu wystraszonych, zdenerwowanych ludzi. Kiedy pytam o to, jak przyjechali odpowiadają płaczem. To dla mnie bardzo trudne. Chcę ich objąć, aby się uspokoili, choć mi też jest ciężko na sercu. Ten Putin to k***a, niech zginie – mówi bez ogródek Olek.

Przyjechał tu ze znajomymi na własną rękę. Po drodze zrobili zakupy, a po przyjeździe na miejsce zorganizowali małe stoisko, na którym rozdawali wodę, owoce i słodycze dla dzieci.

- Niektóre osoby podchodziły, takim strasznym wzrokiem patrzyły na stojące tu wody i pytały ile to kosztuje. Nic nie kosztuje, to dla was. Czekaliśmy tu na was i to wszystko robimy dla was, bo nie możemy znieść tego co dzieje się w Ukrainie. To jest nasz kraj – opowiada Olek. - Ja przyjechałem pomagać tutaj, ale znam bardzo dużo osób, które mówiły mi, że nie mogą już w Polsce pracować i wracają do Ukrainy. Dziś spotkałem ponad dwudziestu mężczyzn, którzy pojechali walczyć – dodaje.