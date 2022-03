Nowa aleja rekreacyjna w Gliwicach powstanie według trzech różnych koncepcji. Miasto chce je wykorzystać podczas tworzenia projektu

Jedna aleja, według trzech koncepcji

Planowana przez miasto aleja może mieć około półtora kilometra długości. Będzie ona prowadzić od centrum na południe miasta, od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej, w stronę lotniska. Powstanie równolegle do ruchliwej ul. Rybnickiej, przecinając ulice Żwirki i Wigury czy Bardowskiego. Będzie się tu można poruszać piechotą, rowerem, czy na rolkach. Według założeń, ma to być teren o charakterze parkowym – zielone i atrakcyjne miejsce odpoczynku i rekreacji.