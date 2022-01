Nowa linia kolejowa w Katowicach oznacza wyburzenia. "Nie wyrazimy zgody" - zapowiada prezydent Marcin Krupa

Samorząd i mieszkańcy Katowic zaniepokojeni planowaną inwestycją

Prezydent Katowic Marcin Krupa chce je omówić z mieszkańcami, dlatego namawia ich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Odbędą się one na początku lutego.

- Weźmiemy udział w tych konsultacjach, by bronić interesów mieszkańców. Na pewno nie wyrazimy zgody na tak mocną ingerencję planowanych linii w zabudowę mieszkaniową, jak wynika to z planów, które zostały opublikowane w internecie - przekonuje prezydent Krupa.

Władze Katowic zwróciły się do spółki Egis Poland, która w imieniu CPK będzie prezentować koncepcje, by konsultacje prowadzone przez firmę zostały zrealizowane w takiej formie i czasie, by jak najwięcej mieszkańców mogło wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię. Prezydent Krupa zaproponował też, by zamiast jednego spotkania, odbyły się dwa, w różnych godzinach.