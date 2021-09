Nowa organizacja ruchu na ul. Miarki w Bytomiu. Jakie zmiany czekają na kierowców?

Uspokojenie ruchu przy ul. Miarki ma zapewnić odgięcie toru jazdy samochodów i zawężenie jezdni z dwóch do jednego pasa, na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54. Odcinek dwupasmowy zostawiono natomiast na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i Katowice) drogi.