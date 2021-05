Nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. W Parku Śląskim policja objaśniała zmiany w prawie

Dziś 20 maja weszły w życie zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym dot. hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspierających ruch (UWR).

Zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych

Modyfikacje, które obowiązują od dziś można podzielić na trzy kategorię. Pierwszą z nich są hulajnogi elektryczne. W tym zakresie zmiany dotyczą m.in. uprawnień. Dzieci do 10 roku życia mają zakaz poruszania się po drodze. Powyżej tego wieku uczestniczenie w ruchu jest dozwolone, pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kat. „AM”, „A1”, „B1” lub „T”. W ustawie wyznaczone zostało także miejsce do poruszania się hulajnóg. Przede wszystkim, jeżeli jest taka możliwość należy wybrać drogę lub pas ruchu dla rowerów. Na jezdni dozwolony jest ruch tych pojazdów elektrycznych, pod warunkiem, że ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h. Ostatnią opcją jest chodnik, dozwolony gdy ruch nie odbywa się z większą prędkością niż 30 km/h. Bardzo ważną zmianą jest dozwolona prędkość, od dziś wynosi ona 20 km/h, a na chodniku trzeba ją dostosować do pieszego.

Zobacz zdjęcia

Sierż. szt. Adam Jakubczyk, podczas konferencji zabrał głos w tej sprawie: