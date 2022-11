Nowe rozporządzenie związane z pandemią Covid-19. Wprowadza jedną istotną zmianę

Pandemia Covid-19 – brak nowych obostrzeń

Dotychczasowe obostrzenia zostały ograniczone do absolutnego minimum. Mieliśmy obowiązek noszenia maseczek w podmiotach leczniczych takich, jak szpitale czy przychodnie oraz w aptekach. Nowe przepisy nie przynoszą rewolucji, nie wróci izolacja i nauka zdalna. Rozporządzenie przedłuża jedynie obowiązujące zasady. Do końca roku nadal musimy zakrywać usta i nos wchodząc do szpitali i aptek.

Statystyki dotyczące zachorowań nie wskazują raczej, by można było mówić o nawrocie pandemii, zapewne z tego powodu nie zostały wprowadzone nowe obostrzenia. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 18 października liczba zakażeń Polsce wyniosła nieco ponad 2,2 tys. (272 w woj. śląskim), tydzień później było ich już niecałe 1,5 tys. (194 w naszym województwie). Ostatniego dnia miesiąca liczba zakażeń wirusem Covid-19 wyniosła zaledwie 150. W woj. śląskim 31 października odnotowano jedynie 18 zachorowań.